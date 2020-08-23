Президент: На Донбассе 28 дней нет боевых потерь

На сегодняшний день уже 28 дней нет боевых потерь на востоке страны. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного флага.

"Сегодня - 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления такого желаемого в Украине мира. Мы ценим вас, ваш труд, мирный сон, который вы обеспечиваете в украинских городах и селах", - сказал Президент.

Он выразил военным благодарность от имени всего украинского народа.

Ранее Зеленский заявил, что сегодня в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже месяц на Востоке Украины сохраняется "режим тишины" - боевых потерь и ранений нет.