Президент поучаствовал в церемонии поднятия Государственного флага

Глава украинского государства Владимир Зеленский в честь Дне государственного флага принял участие в церемонии поднятия знамя.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

Так, военнослужащие торжественно подняли украинский флаг, после чего Президент взял слово.

"Господа офицеры, генералы, сержанты и солдаты, уважаемые присутствующие, дорогие украинцы. Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины - сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные Силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Иногда, к большому сожалению, ценой собственной жизни", - сказал Президент.

Он отметил, что в течение 6 лет войны Украина потеряла многих своих верных защитников.

"Я прошу почтить их память минутой молчания", - призвал Глава государства.

На церемонии присутствовали также бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.