Зеленский: Делаем все, чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму (Видео)

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем государственного флага.

Глава украинского государства назвал цвета украинского флага цветами души украинцев.

Поздравительным роликом Владимир Зеленский поделился в своем Telegram-канале.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинского государства. Цвета украинской души", — начал президент.

Смотрите видео поздравления Зеленского с Днем государственного флага:

Зеленский призвал всех украинцев вывесить из своих окон государственный флаг либо надеть на руку сине-желтую ленту, чтобы показать свое уважение ко знамени.

В поздравлении также поучаствовали подполковник ССО ВСУ Сергей Шевчук и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, генерал Нацполиции Андрей Крищенко, анестезиолог Анастасия Моренко, украинская певица Руслана Лыжичко, первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова и юный любитель футбола Тимур Шиманов.

"Сегодня мы делаем все, чтобы на нашей земле наступил долгожданный мир. Чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму", - закончил президент.

Напомним, сегодня и завтра в Украине отмечаются государственные праздники. В связи с этим, в столице Киеве перекрыли часть центральных дорог.