День Независимости: какие столичные улицы будут перекрыты

Патрульная полиция рассказала, что центре Киева 23-24 августа будет перекрыто движение.

В столице Украины на День флага и День Независимости перекроют движение центральных улиц.

Об этом поведали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

С 16:00 23 июня до завершения торжеств в связи с национальным праздником 24 августа движение транспорта перекроют на Трехсвятительской, Владимирской, Михайловской, Малой Житомирской улицах. Временно и частично будет перекрыт и Владимирский узвоз.

Кроме того, во время проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей по улицам Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская, переулок Рыльский.

Правоохранители просят учитывать указанную информацию при построении маршрута.

В понедельник, 24 августа, вся Украина будет праздновать День Независимости. Согласно прогнозам синоптиков, этот день порадует украинцев теплой и приятной погодой. Лишь в некоторых областях пройдут кратковременные грозовые дожди.

Согласно календарю на этот год, в Украине в 2020 году официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными, среди которых - День Независимости