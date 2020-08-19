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День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем

День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем
11:36 Сегодня Телеграф
День независимости Украины - государственный праздник, который ежегодно отмечают 24 августа. Этот день предполагает отдельный выходной. Украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 22 по 24 августа.

История праздника

В этом году Украина отмечает 29 годовщину независимости. 

В годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР 16 июля 1991 года впервые отпраздновали День независимости Украины.

Через некоторое время дату перенесли на 24 августа, ведь именно в этот день в 1991 году Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День Независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

Мероприятия и празднование 

Традиционно основные празднования проходят в столице Украины - Киеве. Несколько лет подряд в Украине проводятся военные парады, устраиваются фейерверки и концерты. Во всех городах проходят торжественные шествия, поднятия государственного флага и возложения цветов к могилам борцов за независимость. 

В этом году в связи с пандемией коронавируса массовых мероприятий не предвидится. Президент Украины Владимир Зеленский уже издал указ о том, чтобы Кабмин разработал специальную программу с учетом действующих карантинных ограничений.

Консультативный совет по делам ветеранов и семей погибших защитников Украины при президенте поддержал инициативу проведения Шествия ветеранов ко Дню Независимости Украины.

Выходные в августе 2020

Выходные дни

День независимости Украины - государственный праздник и в соответствии с украинским законодательством является выходным днем. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд - 22, 23 и 24 августа. Соответственно рабочая неделя начнется со вторника, 25 августа. 

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Все по теме:

День Независимости, Выходные, День независимости Украины, 24 августа.

Автор:

Телеграф
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