Календарь 2020: сколько и когда будут отдыхать украинцы

Новости Украины:В Украине в 2020 году официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными.

Государственные официальные праздники в 2020 году

Всего в 2019 году будет 11 государственных праздников, которые официально утвердил Кабинет министров Украины как выходные дни.

В 2020 году у жителей Украины будет 2 религиозных праздника и 9 государственных. Всего в наступающем новом году будет 11 дней, в которые не нужно будет работать.

Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных:

1 января украинцы традиционно отмечают Новый год поэтому будет официальный выходной;

7 января - празднуется христианское Рождество по григорианскому календарю. Стоит отметить, что 25 декабря католическое Рождество отмечается по юлианскому календарю.

8 марта - отмечается Международный женский день;

19 апреля - украинцы будут праздновать Пасху;

1 мая - День труда;

9 мая - отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

7 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины;

14 октября - День защитника Украины;

25 декабря - Католическое Рождество.

Если праздники попадают на субботу или воскресенье, то выходной день автоматически переносится на понедельник. Поэтому у украинцев будет еще 5 дополнительных выходных дней:

6 января, понедельник, но этот день будет отрабатываться в субботу, 11 января;

9 марта, понедельник, будет выходным поскольку 8 марта выпадает на воскресенье;

20 апреля, понедельник будет выходным днем из-за того, что Пасха отмечается в воскресенье, 19 апреля;

11 мая, понедельник будет выходным, потому что 9 мая выпадает на субботу;

8 июня, понедельник также будет выходным из-за Троицы, которую отмечают 7 числа;

29 июня, понедельник будет выходным днем поскольку 28 числа отмечается День Конституации Украины.

Решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения. Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.

Выходные в январе 2020 года

Новый год 1 января в 2020 году выпадает на среду – самую середину рабочей недели. Но украинское правительство подготовило нам приятный сюрприз. Кабинет министров Украины издал распоряжение № 7-р, в котором содержится рекомендация руководителям предприятий перенести рабочие дни:

с понедельника, 30 декабря, – на субботу, 21 декабря;

со вторника, 31 декабря, – на субботу, 28 декабря.

Таким образом, в соответствии с документом, на Новый год 2020 в Украине получается четыре официальных выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. И хоть эти длинные выходные украинцам придется отрабатывать по субботам, зато дни отработок будут предпраздничными и потому – укороченными на 1 час.

Также в проекте распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году правительство рекомендует перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом, если этот документ будет утвержден, то на Рождественские праздники украинцы также получат четыре выходных дня подряд – с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

Напомним, лишь каждый четвертый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан - против, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря. Согласно данным опроса, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

Выходные в марте 2020 года

Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2020 году выпадает на воскресенье, отдыхать будем три дня - 7-9 марта.

Напомним, в Украине инициируют изменения в государственном календаре праздников с тем, чтобы перенести выходной с Дня Победы 9 мая на 8 мая - День памяти и примирения, а также отменить выходной день 8 марта.

Выходные в апреле 2020 года

Пасха в 2019 году в Украине выпадает на 19 апреля (воскресенье). Кроме того, выходным будет и 20 апреля. Отдыхаем три дня подряд 18-20 апреля.

Выходные в мае 2020 года

Кроме 1 мая (пятница), выходным будет еще и 9 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота).

Стоит отметить, что в Украинском институте национальной памяти подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре. Предлагается перенос выходного с 9 мая на 8-ое и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Предлагается, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого.

Выходные в июне 2020 года

Всего в июне на украинцев ожидают 10 выходных дней.

В июне украинцев снова ждет дополнительный выходной 8 июня (понедельник), поскольку на воскресенье приходится праздник Троицы – 7 июня.

День Конституции, 28 июня, выпадает также на воскресенье, поэтому украинцы будут отдыхать снова три дня подряд: 27-29 июня.

Выходные в августе 2020 года

24 августа в понедельник Украина будет праздновать День независимости. Поэтому выходные дни будут охватывать период 22–24 августа.

Выходные в октябре 2020 года

Праздничный день 14 октября, День защитника Украины выпадает на среду.

Напомним, День защитника Украины - государственный праздник, отмечается с 2014 года. В 2015 году парламент принял закон, согласно которому этот день является официальным выходным.

Выходные в декабре 2020 года

Католическое Рождество в 2020 году (25 декабря) выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать снова три дня подряд: 25-27 декабря.

Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году. 16 ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому 25 декабря было признано официальным праздничным и выходным днем, а выходной 2 мая – отменен.

Новый год 2021 (1 января) будет в пятницу.

Как сообщалось, почти 40% украинцев считают Новый год и Рождество своими любимыми новогодними праздниками. Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы Рейтинг с 5 по 8 декабря 2019 года.

В то же время 7% опрошенных утверждают, что любимым праздником зимой является День Святого Николая, 3% – не любят ни один из перечисленных праздников.

Социологи отмечают, что с 2011 года уменьшилось количество тех, кто любит Новый год – с 49% в 2011 до 43% в 2019 году. На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе – наоборот самым любимым праздником является Рождество.

Напомним, Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря, но там считают, что это "не вовремя". Поэтому в ближайшее время переносить празднование Рождества там не собираются. Глава ПЦУ Епифаний объяснил, какие есть проблемы с переносом Рождества.