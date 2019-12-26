Скачать
Четверг, 26.12.2019
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
В Украине сократились запасы газа
В Украине сократились запасы газа
"Поверить не могу": Хирн готов подписать Чавеса-младшего
"Поверить не могу": Хирн готов подписать Чавеса-младшего
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 27 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 декабря

Календарь 2020: сколько и когда будут отдыхать украинцы

Смотрите фото (11)
Календарь 2020: сколько и когда будут отдыхать украинцы
10:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине в 2020 году официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными.

Государственные официальные праздники в 2020 году

Всего в 2019 году будет 11 государственных праздников, которые официально утвердил Кабинет министров Украины как выходные дни.

В 2020 году у жителей Украины будет 2 религиозных праздника и 9 государственных. Всего в наступающем новом году будет 11 дней, в которые не нужно будет работать.

Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных:

1 января украинцы традиционно отмечают Новый год поэтому будет официальный выходной;

7 января - празднуется христианское Рождество по григорианскому календарю. Стоит отметить, что 25 декабря католическое Рождество отмечается по юлианскому календарю.

8 марта - отмечается Международный женский день;

19 апреля - украинцы будут праздновать Пасху;

1 мая - День труда;

9 мая - отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

7 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины;

14 октября - День защитника Украины;

25 декабря - Католическое Рождество.

Какой будет погода в новогоднюю ночь: что обещают синоптики

Если праздники попадают на субботу или воскресенье, то выходной день автоматически переносится на понедельник. Поэтому у украинцев будет еще 5 дополнительных выходных дней:

6 января, понедельник, но этот день будет отрабатываться в субботу, 11 января;

9 марта, понедельник, будет выходным поскольку 8 марта выпадает на воскресенье;

20 апреля, понедельник будет выходным днем из-за того, что Пасха отмечается в воскресенье, 19 апреля;

11 мая, понедельник будет выходным, потому что 9 мая выпадает на субботу;

8 июня, понедельник также будет выходным из-за Троицы, которую отмечают 7 числа;

29 июня, понедельник будет выходным днем поскольку 28 числа отмечается День Конституации Украины.

Решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения. Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.

Как мир празднует католическое Рождество - фоторепортаж

Выходные в январе 2020 года

Новый год 1 января в 2020 году выпадает на среду – самую середину рабочей недели. Но украинское правительство подготовило нам приятный сюрприз. Кабинет министров Украины издал распоряжение № 7-р, в котором содержится рекомендация руководителям предприятий перенести рабочие дни:

с понедельника, 30 декабря, – на субботу, 21 декабря;

со вторника, 31 декабря, – на субботу, 28 декабря.

Таким образом, в соответствии с документом, на Новый год 2020 в Украине получается четыре официальных выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. И хоть эти длинные выходные украинцам придется отрабатывать по субботам, зато дни отработок будут предпраздничными и потому – укороченными на 1 час.

Также в проекте распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году правительство рекомендует перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом, если этот документ будет утвержден, то на Рождественские праздники украинцы также получат четыре выходных дня подряд – с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

Епифаний: Рождество объединяет всех, независимо от календаря

Напомним, лишь каждый четвертый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан - против, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря.

Согласно данным опроса, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

Выходные в марте 2020 года

Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2020 году выпадает на воскресенье, отдыхать будем три дня - 7-9 марта

Напомним, в Украине инициируют изменения в государственном календаре праздников с тем, чтобы перенести выходной с Дня Победы 9 мая на 8 мая - День памяти и примирения, а также отменить выходной день 8 марта.

Выходные в апреле 2020 года

Пасха в 2019 году в Украине выпадает на 19 апреля (воскресенье). Кроме того, выходным будет и 20 апреля. Отдыхаем три дня подряд 18-20 апреля.

Выходные в мае 2020 года

Кроме 1 мая (пятница), выходным будет еще и 9 маяДень победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота).

Стоит отметить, что в Украинском институте национальной памяти подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре. Предлагается перенос выходного с 9 мая на 8-ое и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Предлагается, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого.

Выходные в июне 2020 года

Всего в июне на украинцев ожидают 10 выходных дней.

В июне украинцев снова ждет дополнительный выходной 8 июня (понедельник), поскольку на воскресенье приходится праздник Троицы – 7 июня

День Конституции28 июня, выпадает также на воскресенье, поэтому украинцы будут отдыхать снова три дня подряд: 27-29 июня.

Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года

Выходные в августе 2020 года

24 августа в понедельник Украина будет праздновать День независимости.  Поэтому выходные дни будут охватывать период 22–24 августа.

Выходные в октябре 2020 года

Праздничный день 14 октября, День защитника Украины выпадает на среду.

Напомним, День защитника Украины - государственный праздник, отмечается с 2014 года. В 2015 году парламент принял закон, согласно которому этот день является официальным выходным.

Выходные в декабре 2020 года

Католическое Рождество в 2020 году (25 декабря) выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать снова три дня подряд: 25-27 декабря.

Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году. 16 ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому 25 декабря было признано официальным праздничным и выходным днем, а выходной 2 мая – отменен.

Новый год 2021 (1 января) будет в пятницу. 

Как сообщалось, почти 40% украинцев считают Новый год и Рождество своими любимыми новогодними праздниками. Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы Рейтинг с 5 по 8 декабря 2019 года.

В то же время 7% опрошенных утверждают, что любимым праздником зимой является День Святого Николая, 3% – не любят ни один из перечисленных праздников.

Что можно подарить на Новый 2020 год по знакам Зодиака

Социологи отмечают, что с 2011 года уменьшилось количество тех, кто любит Новый год – с 49% в 2011 до 43% в 2019 году. На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе – наоборот самым любимым праздником является Рождество.

Напомним, Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря, но там считают, что это "не вовремя". Поэтому в ближайшее время переносить празднование Рождества там не собираются. Глава ПЦУ Епифаний объяснил, какие есть проблемы с переносом Рождества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

День Независимости, Новый год, Рождество Христово, Праздники, Выходные, Пасха, День Победы, 8 марта, Троица, День защитника, Входные Украина, Календарь 2020, Выходные в 2020 году.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Премьер назвал преимущества повышения курса гривни
Гончарук допустил пересмотр госбюджета-2020
Нацбанк вводит в обращение монеты, посвященные военнослужащим
Нацбанк вводит в обращение монеты, посвященные ВСУ
Пожар в Одесском колледже: эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших
Пожар в одесском колледже: установили личности всех жертв
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь