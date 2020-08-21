Солнечно и жарко, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на День независимости

Синоптики дали прогноз погоды на 24 августа, День независимости.

Украинцев ждут длинные выходные. Будем отдыхать три дня подряд - 22, 23 и 24 августа. В понедельник, 24 августа, вся Украина будет праздновать День независимости.

Этот день порадует украинцев теплой и приятной погодой. Лишь в некоторых областях пройдут кратковременные грозовые дожди.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды на 24 августа фото: meteo.gov.ua

Погода в регионах

В западных областях ожидаются ливни, грозы, усиления ветра до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +23..+25°.

В северном регионе дожди пройдут лишь в Киевской и Житомирской областях. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25..+26°. Местами прогреет до +28°.

На востоке страны без осадков, ясная погода. Температура воздуха ночью +11...+13°, местами опустится до +9°. Днем ожидается +25..+27°.

В центральных регионах будет сухо и малооблачно. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26..+28°.

На юге и Крыму солнечно и жарко. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +26..+28°, местами +31°.

Погода в столице

В Киеве 24 августа синоптики прогнозируют дождь, грозу. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +15...+17°, днем +24..+26°.