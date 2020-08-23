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Сегодня - День Государственного флага Украины

Сегодня - День Государственного флага Украины
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Традиционно за день до Дня независимости в Украине отмечают День Государственного флага.

День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа.

Раньше этот праздник отмечался в столице Украины Киеве месяцем ранее, 24 июля. Впервые сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией именно в этот день в 1990 году.

Граждане Украины не были уверены, что Декларацию о государственном суверенитете примут , но 16 июля 1990 года это все-таки случилось. В честь исторического события уже 24 июля того же года над Киевом впервые за 70 лет был поднят украинский флаг. Сейчас это знамя хранят в Национальном музее истории Украины.

В 2009 указом президента Украины правительство внедрило ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа.

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История нынешнего сине-желтого флага очень древняя. Начиная со времен крещения Руси, эти цвета всегда присутствовали на флагах Украинского государства разных веков.

В честь этого праздника вчера, 22 августа, в Киеве торжественно подняли самый большой и самый высокий в Украине государственный флаг. Трансляцию мероприятия вел на YouTube-канале киевский городской глава Виталий Кличко.

Напомним, патрульная полиция рассказала, что центре Киева 23-24 августа будет перекрыто движение.

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Все по теме:

День Независимости, Праздник, День государственного флага, 23 августа.

Автор:

Телеграф
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