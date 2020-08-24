На Донбассе оккупанты трижды устроили провокационные обстрелы

На Донбассе 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки выявлено еще один факт инженерного оборудования позиций формирований Российской Федерации в сторону подразделений украинской армии.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Фейсбук.

"23 августа вблизи Авдеевки зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а у зайцев - отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки по направлению временно оккупированного населенного пункта Александровка", - сказано в утренней сводке.

В общем, за минувшие сутки, задокументировано 3 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским военными.

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на востоке Украины 28 дней нет боевых потерь.