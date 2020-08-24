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Зеленский: Мы строим именно такую страну, которая всегда готова дать отпор

Зеленский: Мы строим именно такую страну, которая всегда готова дать отпор
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве отметил, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст никому "свое счастье и территории", а также не оставит своих граждан.

Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня независимости.

"Ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим... Для нас нет значения это 133 пленников Кремля, 24 моряков, или 45 украинцев в Ухане или 11 погибших во время авиакатастрофы, к сожалению. За одного разведчика мы готовы отдать тысячу наших, потому что Украина своих не оставляет", - сказал Зеленский.

"Мы строим именно такую страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет.

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Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую крану, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба – не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", - заявил глава государства.

Как сообщалось, с 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II.

Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира.

Напомним, в 2019 году День независимости состоялся без парада военной техники. На Майдане прошло "Шествие достоинства" при участии военнослужащих, успешных представителей различных профессий, спортсменов и детей.

Также в прошлом году впервые был организован Марш защитников, в котором приняли участие около 12 тыс. человек, и еще 20 тысяч наблюдали за парадом ветеранов.

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День Независимости, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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