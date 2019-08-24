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Суббота, 24.08.2019
Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
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Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019

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Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
13:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Смотреть полное видео официальных торжественных мероприятий в Киеве ко Дню Независимости-2019.

Празднования Дня независимости началось с возложения цветов на Аллее Героев Небесной сотни и почтением памяти героев минутой молчания.

На Майдане Независимости прозвучал семиминутный гимн Украины который исполнили 600 голосов. Кроме этого гимн исполнила Тина Кароль. 

В Киеве подняли украинский флаг и наградили украинцев которые достигли определенных успехов в разных сферах. Завершилось все "Шествием достоинства".

День Независимости 2019: как это было (Фото, Видео)

Президент Владимир Зеленский принял участия в мероприятиях на главной площади страны.

Новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.

Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.

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К организации действа были привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства в сумме 300 млн грн отдать на выплату премий военным.

Впоследствии в Офисе Президента заявили, что вместо парада состоится Шествие Достоинства с участием главы государства.

 Представители ветеранских организаций провели "Марш защитников Украины".

Таким образом, 24 августа в Киеве пройшло два марша - официальный (Шествие Достоинства) и неофициальный (Марш защитников Украины), который провели ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших воинов.

На время проведения массовых мероприятий было перекрыто для автотранспорта движение по Крещатику, а также по некоторым центральным улицам столицы.

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Украина, Видео, Независимость, Мероприятия, Владимир Зеленский, День независимости Украины.
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