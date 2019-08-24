Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019

Празднования Дня независимости началось с возложения цветов на Аллее Героев Небесной сотни и почтением памяти героев минутой молчания.
На Майдане Независимости прозвучал семиминутный гимн Украины который исполнили 600 голосов. Кроме этого гимн исполнила Тина Кароль.
В Киеве подняли украинский флаг и наградили украинцев которые достигли определенных успехов в разных сферах. Завершилось все "Шествием достоинства".
Президент Владимир Зеленский принял участия в мероприятиях на главной площади страны.
Новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.
Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.
К организации действа были привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства в сумме 300 млн грн отдать на выплату премий военным.
Впоследствии в Офисе Президента заявили, что вместо парада состоится Шествие Достоинства с участием главы государства.
Представители ветеранских организаций провели "Марш защитников Украины".
Таким образом, 24 августа в Киеве пройшло два марша - официальный (Шествие Достоинства) и неофициальный (Марш защитников Украины), который провели ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших воинов.
На время проведения массовых мероприятий было перекрыто для автотранспорта движение по Крещатику, а также по некоторым центральным улицам столицы.