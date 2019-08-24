День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

Новости Украины:Сегодня, 24 августа Украина отмечает 28-ю годовщину независимости.

В День независимости Украины в центре Киева состоится Марш достоинства, онлайн-трансляция которого началась утром в субботу, 24 августа.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

9:35 - Официальные торжества по случаю 28-й годовщины Независимости Украины начались на Аллее Героев Небесной Сотни с почтения памяти героев.

9:30 - Началась официальная часть программы празднований Дня Независимости.

9:15 - Напомним, охранять спокойствие граждан на мероприятиях в День Независимости будут охранять 13 тысяч правоохранителей.

9:05 - Менее часа остается до начала праздничных мероприятия по случаю Дня Независимости Украины, в частности, Шествие достоинства при участии президента Владимира Зеленского.

9:00 - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости.

8:50 - Государственная пограничная служба Украины приготовила мультипликационное поздравления ко Дню Независимости.

8:20 Пятый Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Независимости:

8:00 Торжества по случаю начнутся с почтения памяти Героев Небесной Сотни.

23 августа

Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу. Напомним, 24 августа лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии в субботу соберутся на саммит "группы семи" в городе Биарриц, расположенном на атлантическом побережье Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости, направив соответствующее письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

К поздравлениям присоединился Президент Италии Серджо Маттарелла, который заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Еще вчера, 23 августа Премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон поздравил украинцев с 28-й годовщиной Дня независимости словами ”Слава Украине”.

В этом году главный государственный праздник пройдет в измененном формате. В июле стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости 2019 без традиционного военного парада.

Вместо демонстрации тяжелой военной техники по центру Киева "Маршем Достоинства" пройдут военнослужащие и выдающиеся украинцы разных профессий.

24 августа в столице запланировано еще одно масштабное мероприятие - Марш защитников Украины. Он пройдет при участии ветеранов АТО, волонтеров и семей погибших бойцов.

День Независимости-2019: программа мероприятий и история праздника

День Независимости Украины в этом году будем отмечать три дня — 24−26 августа, потому что в 2019 году праздник выпадает на субботу.