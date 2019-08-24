День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

В День независимости Украины в центре Киева состоится Марш достоинства, онлайн-трансляция которого началась утром в субботу, 24 августа.
9:35 - Официальные торжества по случаю 28-й годовщины Независимости Украины начались на Аллее Героев Небесной Сотни с почтения памяти героев.
9:30 - Началась официальная часть программы празднований Дня Независимости.
9:15 - Напомним, охранять спокойствие граждан на мероприятиях в День Независимости будут охранять 13 тысяч правоохранителей.
9:05 - Менее часа остается до начала праздничных мероприятия по случаю Дня Независимости Украины, в частности, Шествие достоинства при участии президента Владимира Зеленского.
9:00 - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости.
8:50 - Государственная пограничная служба Украины приготовила мультипликационное поздравления ко Дню Независимости.
8:20 Пятый Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Независимости:
8:00 Торжества по случаю начнутся с почтения памяти Героев Небесной Сотни.
23 августа
Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.
Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу. Напомним, 24 августа лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии в субботу соберутся на саммит "группы семи" в городе Биарриц, расположенном на атлантическом побережье Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости, направив соответствующее письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
К поздравлениям присоединился Президент Италии Серджо Маттарелла, который заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Еще вчера, 23 августа Премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон поздравил украинцев с 28-й годовщиной Дня независимости словами ”Слава Украине”.
В этом году главный государственный праздник пройдет в измененном формате. В июле стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости 2019 без традиционного военного парада.
Вместо демонстрации тяжелой военной техники по центру Киева "Маршем Достоинства" пройдут военнослужащие и выдающиеся украинцы разных профессий.
24 августа в столице запланировано еще одно масштабное мероприятие - Марш защитников Украины. Он пройдет при участии ветеранов АТО, волонтеров и семей погибших бойцов.
День Независимости-2019: программа мероприятий и история праздника
День Независимости Украины в этом году будем отмечать три дня — 24−26 августа, потому что в 2019 году праздник выпадает на субботу.