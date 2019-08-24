Зеленский в шоке: патриотический рэп зачитали на Майдане (Видео)

Выступление Алины Паш на Дне Независимости Украины порадовало не только пользователей Сети, но и Президента Зеленского. В сети появилось видео шокирующего выступления исполнительницы на Майдане в Киеве.