Байден хочет поднять налоги для богатых

Кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден заявил о готовности поднять налоги для богатых.

Он уточнил, что налоги будут подняты для тех, чей доход превышает $400 тыс., однако новое налогообложение в отношении тех, кто получает меньше, не планируется, поскольку "в этом не будет необходимости".

Политик подчеркнул, что намерен предпринять такое решение, чтобы состоятельные граждане США «начали платить свою долю экономических обязанностей».

По мнению кандидата от демократов, глава государства уклонился от решения проблем с COVID-19. Сам Джо Байден намерен выиграть выборы без поездок по стране и многолюдных собраний своих сторонников на фоне пандемии.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Действующий президент Дональд Трамп, согласно опросам, имеет чуть меньшую поддержку, чем Байден. Кандидат от демократов утвердил кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис. 21 августа Байден согласился бороться с Трампом за кресло президента США