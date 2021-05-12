Данные миллионов пользователей Glovo попали в сеть и продаются в даркнете: что делать

Группа хакеров получила доступ к конфиденциальным данным и учетным данным, связанным с десятками миллионов клиентов, водителей и сотрудников испанского приложения для доставки Glovo.

Об этом сообщила компания Yarix, занимающаяся кибербезопасностью, пишет Bloomberg.

Во вторник, 11 мая, стало известно, что злоумышленники пытаются продать архив с данными в даркнете. Эта база содержит 160 гигабайтов имен, телефонных номеров, паролей и данных, связанных с платежными системами клиентов Glovo. Продавали ее за 85 тысяч долларов.

При этом Bloomberg не смог проверить подлинность информации, представленной в даркнете.

Как сообщал "Телеграф", помимо поддельных вакцин от коронавируса в даркнете продаются и дозы реальных лекарств от COVID-19, а также поддельные отрицательные тесты и даже паспорта вакцинации.