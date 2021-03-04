В даркнете продают поддельную вакцину от коронавируса: где купить настоящую и сколько она стоит

Тысячи доз поддельных вакцин от коронавируса сотрудники Интерпола изъяли в ЮАР и в Китае. А вакцины от COVID-19, как запатентованные, так и нет, продаются в даркнете в свободном доступе.

Об этом говорится в опубликованном в среду, 3 марта, в пресс-релизе организации.

"Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тысячам дозам поддельной вакцины, были обнаружены на складе в городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции задержали трех граждан Китая и гражданина Замбии", - отмечается в документе.

Также в Китае полиция вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин от COVID-19. Во время рейда на складах задержали 80 подозреваемых, а на месте происшествия изъято более 3 тысяч доз поддельных вакцин.

Кроме того, вакцины от коронавируса продаются и в даркнете. В частности, "Лаборатория Касперского" изучила 15 теневых площадок и обнаружила объявления о продаже не только трех видов запатентованных вакцин от коронавируса — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых еще не запатентованных. Цены на дозу варьируются от 250 до 1200 долларов США и в среднем держатся на отметке 500 долларов.

По данным "Лаборатории Касперского", объявления приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США. Также на чёрном рынке продаются фальшивые сертификаты о вакцинации. Например, соответствующий документ европейского образца стоит около 20-25 долларов США. Кроме того, в некоторых странах требуется справка об отсутствии COVID-19, например для похода в офис или командировок, поездок в отпуск.

На фоне этого, Интерпол предупредил общественность о том, что одобренные вакцины в настоящее время недоступны для продажи через Интернет. Любая вакцина, рекламируемая на веб-сайтах или в темной сети, не будет законной, не будет протестирована и может быть опасной.

"Любой, кто покупает эти препараты, подвергает себя риску и отдает свои деньги организованной преступности", - добавляют в организации.

Как сообщалось, согласно опросу "Телеграфа" после вакцинации Зеленского украинцы стали больше доверять индийской вакцине.