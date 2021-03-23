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Вакцины от коронавируса продают в даркнете: стало известно, сколько они стоят

Вакцины от коронавируса продают в даркнете: стало известно, сколько они стоят
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф

Помимо поддельных вакцин от коронавируса в даркнете продаются и дозы реальных лекарств от COVID-19, а также  поддельные отрицательные тесты и даже паспорта вакцинации.

Об этом сообщает ВВС.

Цены варьируются от 500 долларов до 750 долларов за дозы уколов AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson&Johnson. Поддельные сертификаты о вакцинации также продаются анонимными торговцами всего за 150 долларов.

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По данным исследователей, былозамечено "резкое увеличение" рекламы в темной сети, связанной с вакцинами, в то время как изданию не удалось проверить, настоящие вакцины или нет.

Исследователи из компании Check Point, занимающейся кибербезопасностью, отслеживают хакерские форумы и другие торговые площадки с января, когда впервые появилась реклама вакцин. Они говорят, что количество просмотренных ими объявлений утроилось и превысило 1200. Чаще всего вакцины продают из США, Великобритании, Испании, Германии, Франции и России.

Как сообщал "Телеграф", ранее вскрылась афера, в ходе которой мошенники предлагали странам Евросоюза приобрести несуществующие вакцины. Сумма "сделок" должна была достичь 14 миллиардов евро (463,6 миллиардов гривен). 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Цены, Вакцины, Коронавирус, Darknet, Covid-19.
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