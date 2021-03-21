Сделка на миллиарды евро: мошенники пытались продать ЕС несуществующие вакцины

Мошенники предлагали странам Евросоюза приобрести вакцины, которых никогда не существовало. Сумма "сделок" должна была достичь 14 миллиардов евро (463,6 миллиардов гривен).

Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление главы Европейского агентства по борьбе с мошенничеством (OLAF) Вилли Итяля.

Он не стал уточнять кто и кому пытался продать несуществующие вакцины, отметив лишь, что их предлагали 12 странам ЕС, среди которых и Финляндия.

О злоумышленниках известно только то, что они связаны с организованной преступностью и действуют в третьих странах.

О попытках мошенничества стало известно после того, как несколько из стран ЕС обратились в Еврокомиссию.

Итяля отметил, что предложения были оформлены профессионально и выглядели очень реальными. В планах мошенников было запросить предоплату и исчезнуть после ее получения.

Обычно OLAF не комментирует расследования, пока те продолжаются, но на этот раз ведомство сделало заявление, чтобы предупредить другие страны об активации деятельности аферистов.

Как сообщалось ранее, Папа Римский осудил деятельность мафии, которая наживается на пандемии коронавируса.