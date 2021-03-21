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Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Папа Римский сделал резкое заявление о мафии, которая наживается на падемии коронавируса

Папа Римский сделал резкое заявление о мафии, которая наживается на падемии коронавируса
16:34 Сегодня Телеграф EPA\Vostock-photo

Папа Римский Франциск призывает бороться с организованной преступностью во всем мире, поскольку преступники используют пандемию  COVID-19 для своего дальнейшего обогащения за счет попавших в сложные жизненные обстоятельства людей.

Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает агентство "Reuters".

"Мафия присутствует в различных частях мира и, пользуясь пандемией, обогащается за счет коррупции", - сказал Папа Римский, выступая в своем воскресном полуденном обращении в тот день, когда Италия поминает жертв организованной преступности.

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Как пишет агентство, итальянская полиция заявляет, что преступные группировки используют пандемию, чтобы обогащаться за счет бедных семей, столкнувшихся с финансовыми трудностями, предлагая им ссуды и еду в рассрочку. По словам полиции, ростовщики требуют у пострадавших от пандемии завышенные процентные ставки за свои услуги.

"Эти структуры греха, структуры мафии, противоречат Евангелию и принимают идолопоклонство за веру", - добавил Папа.

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"Сегодня давайте вспомним всех жертв и подтвердим нашу приверженность борьбе с мафией", - сказал понтифик.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 марта в Украине зарегистрировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, 4838 больных были госпитализированы, 166 больных скончались.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Папа Римский, Коррупция, Мафия, Борьба, Коронавирус, Франциск, Covid-19.
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