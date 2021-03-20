Украина вошла в топы по распространению COVID-19 в мире и Европе

За сутки пятницы, 19 марта, в мире диагностировали более 514 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Индии. Украина занимает 8 место в мире и 4 в Европе.

Об этом сообщает сайт Worldometers.

В частности, в Бразилии зафиксировали более 89 тысяч новых заражений, в США – почти 66 тысяч случаев, в Индии – почти 41 тысяча.

Кроме того, почти 25 тысяч больных зарегистрировали в Польше и Италии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Германия.

Украина среди стран мира занимает 8 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 4 позицию.

Как сообщал "Телеграф", по данным на утро, 19 марта, в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 797 новых случаев больше, чем за предыдущие 24 часа. Отметим, что этот показатель установил новый рекорд, снова побив трехмесячный рекорд установлен в четверг, 18 марта.