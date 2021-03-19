Ни дня без печального рекорда: статистика по коронавирусу в Украине 19 марта

На утро пятницы, 19 марта, в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 797 новых случаев больше, чем за предыдущие 24 часа. Отметим, что этот показатель установил новый рекорд, снова побив трехмесячный рекорд установлен в четверг, 18 марта.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Стоит отметить, что последний раз больше 15 000 больных за сутки в Украине фиксировали аж в 2020 году 4 декабря и тогда это число равнялось 15 131 пациентам.
Кроме того, за последние сутки заболели 830 детей и 401 медработник. При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
госпитализировано - 4444 человека;
летальных случаев - 262;
выздоровели - 4592 человека;
Количество тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53379, методом ИФА - 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40654).
заболело - 1519926 человек;
выздоровели - 1248782 лица;
летальных исходов - 29 515;
Количество ПЦР-тестов - 7573737.
Как сообщал "Телеграф", 18 марта стало известно, что в Киеве с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения в связи с критическим распространением коронавируса. Они будут действовать три недели. На этом фоне в "Укрзализныци" уточнили, что поезда по станции Киев будут ходить в обычном режиме. Также на трехнедельный локдаун может уйти и Верховная Рада.