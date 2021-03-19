Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Не выдержала критики? Мендель больше не будет вести программу на ТВ
Не выдержала критики? Мендель больше не будет вести программу на ТВ
Ни дня без печального рекорда: статистика по коронавирусу в Украине 19 марта
Ни дня без печального рекорда: статистика по коронавирусу в Украине 19 марта
На переговорах в "нормандском формате" может появиться представитель США: что об этом известно
На переговорах в "нормандском формате" может появиться представитель США: что об этом известно
Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео

Ни дня без печального рекорда: статистика по коронавирусу в Украине 19 марта

Ни дня без печального рекорда: статистика по коронавирусу в Украине 19 марта
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф

На утро пятницы, 19 марта, в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 797 новых случаев больше, чем за предыдущие 24 часа. Отметим, что этот показатель установил новый рекорд, снова побив трехмесячный рекорд установлен в четверг, 18 марта.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что последний раз больше 15 000 больных за сутки в Украине фиксировали аж в 2020 году 4 декабря и тогда это число равнялось 15 131 пациентам.

Кроме того, за последние сутки заболели 830 детей и 401 медработник. При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализировано - 4444 человека;

летальных случаев - 262;

выздоровели - 4592 человека;

Количество тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53379, методом ИФА - 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40654).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1519926 человек;

выздоровели - 1248782 лица;

летальных исходов - 29 515;

Количество ПЦР-тестов - 7573737.

Как сообщал "Телеграф", 18 марта стало известно, что в Киеве с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения в связи с критическим распространением коронавируса. Они будут действовать три недели. На этом фоне в "Укрзализныци" уточнили, что поезда по станции Киев будут ходить в обычном режиме. Также на трехнедельный локдаун может уйти и Верховная Рада.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 529

Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
03 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
04 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
05 Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держал весь дом в страхе&quot;: родственник рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой
"Держал весь дом в страхе": родственник рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой
Будут бурить скважины в море: оккупанты признались, как собираются обеспечить Крым водой
Будут бурить скважины в море: оккупанты признались, как собираются обеспечить Крым водой
Врач объяснил, почему люди болеют коронавирусом по несколько раз
Врач объяснил, почему люди болеют коронавирусом по несколько раз
Канье Уэст стал самым богатым темнокожим человеком в истории США: лучшие треки рэпера (видео)
Канье Уэст стал самым богатым темнокожим человеком в истории США: лучшие треки рэпера (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь