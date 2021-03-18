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Четверг, 18.03.2021
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Новый локдаун в Киеве: стало известно, как будут ходить поезда

Новый локдаун в Киеве: стало известно, как будут ходить поезда
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф

"Укрзализныця" не ограничивает движение поездов через столицу, несмотря на ужесточение карантина в Киеве.

Об этом сообщается на сайте компании.

В связи с введением жесткого карантина во Львове и Киеве Укрзализныця подчеркивает, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют, - отметили в ведомстве.

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Как уточнили в "Укрзализныце", запрет высадки и посадки возможен только после специального указания министерства здравоохранения, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в «оранжевой» зоне.

Как сообщал "Телеграф", на данный момент "Укрзалізниця" временно приостановила продажу билетов на поезда, курсирующие в Ивано-Франковскую область из-за введения на ее территории "красной зоны" из-за коронавируса.

Отметим, что начиная с 26 февраля в Ивано-Франковскую область можно теперь добраться исключительно на личном автотранспорте, и то предстоит простоять несколько часов в очереди, в частности, в Ивано-Франковск и еще в 15 населенных пунктов, на въезде в которые установлены карантинные блокпосты.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Киев, Укрзалізниця, Поезда, Локдаун.
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