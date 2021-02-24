"Укрзалізниця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область: что делать пассажирам

Из-за ужесточения карантинных ограничений в Ивано-Франковской области и введения на ее территории "красной зоны" из-за коронавируса, "Укрзалізниця" временно приостановила продажу билетов на поезда, курсирующие в этом направлении.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

"Реагируя на эпидемиологическую ситуацию, "Укрзалізниця" с 00 ч. 00 мин. 26 февраля до 12 марта приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковской и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что все желающие могут вернуть купленные билеты в течение 30 дней, начиная с 26 февраля, причем будет возвращена полная стоимость билета.

"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, "Укрзалізниця" вместе с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывают механизм, что позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - добавили в ведомстве.

Отметим, что начиная с 26 февраля в Ивано-Франковскую область можно теперь будет добраться исключительно на личном автотранспорте, и то предстоит простоять несколько часов в очереди, в частности, в Ивано-Франковск и еще в 15 населенных пунктов, на въезде в которые установлены карантинные блокпосты.

Как сообщал "Телеграф", в середине февраля ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске настолько ухудшилась, что больных стали класть не только в палатах отделений, но и в столовых, и коридорах, и даже в роддоме. В городе в сутки госпитализировали по 50 больных с COVID-19.