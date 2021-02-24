Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Прогнозы пессимистические": Георгий Тука объяснил причины обострения на Донбассе и рассказал, что будет дальше
"Прогнозы пессимистические": Георгий Тука объяснил причины обострения на Донбассе и рассказал, что будет дальше
"Папа спал с малышкой-дочкой": что грозит за педофилию и как окружающим распознать насильника
"Папа спал с малышкой-дочкой": что грозит за педофилию и как окружающим распознать насильника
Какими будут санкции Запада против РФ и ощутят ли их обычные люди: взгляд из России
Какими будут санкции Запада против РФ и ощутят ли их обычные люди: взгляд из России
Отложили на квартал: Кабмин "затормозил" выплату компенсации пенсионерам
Отложили на квартал: Кабмин "затормозил" выплату компенсации пенсионерам

"Укрзалізниця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область: что делать пассажирам

"Укрзалізниця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область: что делать пассажирам
18:58 Сегодня Телеграф

Из-за ужесточения карантинных ограничений в Ивано-Франковской области и введения на ее территории "красной зоны" из-за коронавируса, "Укрзалізниця" временно приостановила продажу билетов на поезда, курсирующие в этом направлении.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

"Реагируя на эпидемиологическую ситуацию, "Укрзалізниця" с 00 ч. 00 мин. 26 февраля до 12 марта приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковской и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что все желающие могут вернуть купленные билеты в течение 30 дней, начиная с 26 февраля, причем будет возвращена полная стоимость билета.

"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, "Укрзалізниця" вместе с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывают механизм, что позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - добавили в ведомстве.

Отметим, что начиная с 26 февраля в Ивано-Франковскую область можно теперь будет добраться исключительно на личном автотранспорте, и то предстоит простоять несколько часов в очереди, в частности, в Ивано-Франковск и еще в 15 населенных пунктов, на въезде в которые установлены карантинные блокпосты.

Как сообщал "Телеграф", в середине февраля ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске настолько ухудшилась, что больных стали класть не только в палатах отделений, но и в столовых, и коридорах, и даже в роддоме. В городе в сутки госпитализировали по 50 больных с COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 155

Все по теме:

Ивано-Франковская область, Укрзалізниця, Поезда, Блокпосты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Без колебаний": у Байдена сделали решительное заявление по санкциям против газопровода Путина
02 Вакцинация в Европе под угрозой срыва: что выяснилось после первых поставок вакцины в Украину
03 Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве
04 Актер из фильмов "Царь Иван Грозный" и "Ревизор" найден мертвым в своей квартире
05 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд наложил арест на &quot;трубу Медведчука&quot;: что об этом известно
Суд наложил арест на "трубу Медведчука": что об этом известно
&quot;Лучше предупредить, чем лечить&quot;: первый вакцинированный в Украине объяснил свое решение (видео)
"Лучше предупредить, чем лечить": первый вакцинированный в Украине объяснил свое решение (видео)
&quot;Дело времени&quot;: из-за приговора Стерненко в Офисе Зеленского начались отставки
"Дело времени": из-за приговора Стерненко в Офисе Зеленского начались отставки
&quot;Эксперту&quot; с каналов Медведчука объявили подозрение: что он натворил (видео)
"Эксперту" с каналов Медведчука объявили подозрение: что он натворил (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь