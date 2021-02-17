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Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Жесткий карантин: стало известно, какой регион попадает в "красную зону"

Жесткий карантин: стало известно, какой регион попадает в "красную зону"
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Ивано-Франковской области с 22 февраля ужесточат карантинные ограничения. В связи с высокой заболеваемостью на коронавирус регион попадает в "красную" зону.

Соответствующее решение было принято 17 февраля во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В заседании принимали участие министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Так, Ляшко назвал ситуацию с распространением коронавируса в области "почти критической" из-за заполненности больниц.

Главный санврач отметил, что последние 10 дней наблюдается значительный рост новых случаев COVID-19, "и что более всего нас пугает число госпитализаций". 

В области принято решение о разворачивании примерно 600 дополнительных мест для  COVID-пациентов , а также рассмотрят вопрос установки на въездах в область блок-постов, где будут проводить температурный скрининг.

Согласно критериям "красной" зоны в области:

заведения общепита в области будут работать только на вынос;

ночные клубы, кинотеатры, спортзалы должны будут остановить работу;

запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий;

учеников 5-11 классов переведут на очное обучение.

Как сообщалось, сегодня на заседании правительства, принято решение о возвращении адаптивного карантина. Украину вновь разделили на четыре карантинные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" в зависимости от эпидемической ситуации. Как и в прошлый раз каждая из зон имеет четкие ограничения и критерии определения.

В Украине по состоянию на утро 17 февраля выявили 4 286 новых случаев коронавирусной болезни. По заболеваемости лидирует Ивано-Франковская область - за сутки диагностировали 646 случаев. Днем ранее зафиксировали 621 случай. В больницах Ивано-Франковска заняты все места, предназначенные для больных коронавирусом.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Ивано-Франковск, Коронавирус, Covid-19, Адаптивный карантин.
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