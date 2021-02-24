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Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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"Какой-то кошмар": сеть возмутило видео огромной пробки на въезде в Ивано-Франковск

"Какой-то кошмар": сеть возмутило видео огромной пробки на въезде в Ивано-Франковск
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Из-за "красной зоны", в которую попал Ивано-Франковск в связи с обострением ситуации с коронавирусом в области, на въезде в город обустроили блокпост для контроля въезда-выезда, из-за чего образовались огромные очереди из автомобилей.

Об этом можно судить из видео, которое опубликовал Сергей Бучко в Facebook.

"Наконец-то в Ивано-Франковске нашли методы борьбы с недугом!" – с сарказмом подписал кадры он, на которых видна очередь из нескольких сотен машин, что образовалась из желающих въехать в город.

 В сети бурно отреагировали на увиденное.

"Просто нет слов", "На посту новый броневик, а в АТО уазики добитые", "Ужас", "Вчера в автобусе ехала женщина с температурой, и ей сказали обратиться к врачу. Она поехала в Франковск. Вот и думаю, зачем этот цирк", - комментируют в сети.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области начала ухудшаться с начала февраля. Уже 9 февраля Ивано-Франковская область перехватила лидерство по количеству новых случаев в антирейтинге в Украине, обогнав даже традиционно лидирующий Киев. Позже стало еще хуже. 16 февраля в Ивано-Франковске ситуация с коронавирусом стала настолько критической, что больных начали класть не только в палатах отделений, но и в столовых и коридорах и даже в роддоме.

20 февраля было принято решение о введении особого режима въезда/выезда из отдельных населенных пунктов области. На въездах и выездах из населенных пунктов установили 16 карантинных постов для измерения температуры, пять из которых круглосуточные. Также медики развернули мобильный госпиталь прямо под открытым небом на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на среду, 24 февраля, в Украине зафиксировали 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом были госпитализированы более 3 тысяч больных, что в 2,5 раза больше, чем днем ранее.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Ивано-Франковск, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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