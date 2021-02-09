Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные

На утро вторника, 9 февраля, в Украине зафиксировали 2656 новых случаев коронавируса, что на 515 новых случаев больше, чем сутки ранее. При этом лидерство в антирейтинге вместо Киева перехватила Ивано-Франковская область.

Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 865 человек;

Умерли -127;

Выздоровели - 8865 человек;

Тестирований за сутки - 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17658, методом ИФА - 13243).

Заболели 157 детей и 229 медработников

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1249646 человек;

Выздоровели - 1084608 человек;

Умерли - 23 771;

Количество ПЦР-тестов - 6419781.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский заявил, что Украина может гордиться низким уровнем смертности от Covid-19.