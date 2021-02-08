Менее 2,2 тыс за сутки: в Украине 8 февраля суточный показатель снизился до 7-дневного минимума

По состоянию на утро 8 февраля в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом в последний раз подобный показатель суточной заболеваемости был зарегистрирован 1 февраля.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить, что в последний раз похожий показатель заболеваемости был 7 днями ранее и составил - 2 030 случаев.
Так, за прошедшие сутки в стране:
В свою очередь с начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
Стоит напомнить, что эксперты прогнозируют, что не за горами мир накроет пандемия, которая будет хуже, чем пандемия коронавируса COVID-19.