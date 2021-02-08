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Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Менее 2,2 тыс за сутки: в Украине 8 февраля суточный показатель снизился до 7-дневного минимума

Менее 2,2 тыс за сутки: в Украине 8 февраля суточный показатель снизился до 7-дневного минимума
08:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По состоянию на утро 8 февраля в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом в последний раз подобный показатель суточной заболеваемости был зарегистрирован 1 февраля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что в последний раз похожий показатель заболеваемости был 7 днями ранее и составил - 2 030 случаев.

коронавирус

Так, за прошедшие сутки в стране:

  • госпитализировали - 1 020 человек;
  • летальных исходов - 47;
  • выздоровели - 2 697 человек;
  • проведено тестов за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261).

В свою очередь с начала пандемии в Украине: 

  • заболело - 1 246 990 человек;
  • выздоровели - 1 075 743 человек;
  • летальных исходов - 23 644;
  • проведено тестов ПЦР - 6 402 123.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Стоит напомнить, что эксперты прогнозируют, что не за горами мир накроет пандемия, которая будет хуже, чем пандемия коронавируса COVID-19.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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