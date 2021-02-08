Менее 2,2 тыс за сутки: в Украине 8 февраля суточный показатель снизился до 7-дневного минимума

По состоянию на утро 8 февраля в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом в последний раз подобный показатель суточной заболеваемости был зарегистрирован 1 февраля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что в последний раз похожий показатель заболеваемости был 7 днями ранее и составил - 2 030 случаев.

Так, за прошедшие сутки в стране:

госпитализировали - 1 020 человек;

летальных исходов - 47;

выздоровели - 2 697 человек;

проведено тестов за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261).

В свою очередь с начала пандемии в Украине:

заболело - 1 246 990 человек;

выздоровели - 1 075 743 человек;

летальных исходов - 23 644;

проведено тестов ПЦР - 6 402 123.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Стоит напомнить, что эксперты прогнозируют, что не за горами мир накроет пандемия, которая будет хуже, чем пандемия коронавируса COVID-19.