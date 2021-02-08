Худшее еще впереди? Миру предрекли пандемию страшнее COVID-19

Эксперты прогнозируют, что не за горами мир накроет пандемия, которая будет хуже, чем пандемия коронавируса COVID-19, поскольку люди продолжают улавливать смертельные микробы от животных.

Об этом сообщает Mirror.

По словам ученых, заболевания, которые гораздо более смертоносны, чем нынешняя ошибка, теперь представляют опасность для человечества, поскольку животные несут "тысячи" вирусов, многие из которых могут передаваться через другие виды.

Писатель-эколог Джон Видал обнаружил, что болезни, "столь же заразные, как корь, столь же смертельные, как лихорадка Эбола", все еще могут мутировать и разрушать человеческое население.

Видал разговаривал с экспертами со всего мира, которые сделали мрачные прогнозы о том, что худшее, возможно, еще впереди, поскольку он пишет книгу, раскрывающую связь между природой и болезнями.

В своей статье в Daily Mail он призывает правительства признать угрозу пандемии масштаба "Черной смерти", от которой погибает до одного из трех человек в Европе.

Делия Грейс Рэндольф, соруководитель отдела здоровья животных и человека в Международном научно-исследовательском институте животноводства в Найроби, Кения, сказала ему: "Я думаю, что нас ждет волна новых зоонозных болезней, смесь старых и новых".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях отдельные регионы будут вноситься в "красную зону" по распространению коронавируса.