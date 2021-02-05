Названы условия введения "красной" зоны в областях Украины

В Кабмине уже давно обсуждают вопрос возвращения страны к адаптивному карантину. В пятницу, 5 февраля, в ходе традиционного “Часа вопросов к Правительству” в Верховной Раде, нардепы смогли услышать детали нововведений из уст министра охраны здоровья Максима Степанова.

Видео с заседания опубликовал "5 канал" на своей странице в youtube.

По словам главы МОЗ, сейчас в Украине нет регионов, которые можно было бы отнести к “красной зоне” карантина. Жесткие карантинные ограничения могут последовать лишь в случае угрозы коллапса медицинской системы.

“Если будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, способными привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться “красный” уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения. Например, если будет 65% заполненных коек с кислородом или рост больше чем на 50% количества госпитализированных в течение 7 дней”, – заявил глава МОЗ.

Напомним, в пятницу, 29 января, президент Владимир Зеленский в честь своего 43-го дня рождения устроил вечеринку, несмотря на карантин.