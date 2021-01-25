У Зеленского обсудили ужесточение карантина по областям: что известно

Кабмин намерен проанализировать ситуацию с коронавирусом в регионах и, в случае необходимости, вернуть в Украину адаптивный карантин.

Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль в ходе совещания с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОПУ.

По словам Шмыгаля, показатели заболеваемости свидетельствуют о том, что усиленный карантин принес свои результаты и был эффективной мерой сдерживания распространения болезни.

"В ближайшие сроки Минздрав проанализирует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение относительно введения адаптивного карантина в отдельных областях", - сказал он.

Таким образом, в Украину может вернуться карантинное зонирование.

Как сообщалось ранее, 25 января подошло к концу действие ограничений в рамках усиленного карантина или "локдауна". Несмотря на отмену части ограничений, в Украине все еще продолжают действовать часть карантинных запретов.