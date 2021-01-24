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Из локдауна в карантин: как будем жить с 25 января

Из локдауна в карантин: как будем жить с 25 января
Обновлено 23:07 Сегодня Телеграф

Украина в 00:00 25 января выходит из режима усиленного карантина или "локдауна".

В связи с этим в Минздраве решили напомнить о том, какие ограничения продолжат оставаться в силе. 

Согласно данным в обнародованной памятке в Украине все еще будет запрещено:

  • проведение массовых мероприятий в учебных заведениях;
  • проведение праздничных и общественных мероприятий и мастер-классов;
  • посещать музеи, выставки и галереи, если там находится больше одного человека на 10 квадратных метров;
  • проведение культурных, спортивных и общественных мероприятий с участием более 20 человек;
  • работа кинотеатров и заведений культуры, если заполнены более 50% мест в одном зале;
  • работа дискотек и ночных клубов;
  • размещение в заведениях общепита более 4 человек за одним столом;
  • работа субъектов хозяйствования без обеспечения работников средствами защиты;
  • пересечение границы иностранцами без полиса страхования;
  • проведения религиозных мероприятий  в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров;
  • работа заведений общепита с 23:00 по 7:00;
  • пребывание в общественном транспорте без средств защиты и на улице без документов;
  • самовольно покидать места самоизоляции;
  • посещение заведений образования группами более 20 человек и при условии, что более половины группы находится на обсервации;
  • проведение мер по госпитализации (с рядом исключений);
  • работа спортзалов и фитнес-центров;

 Как сообщалось ранее, врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала три варианта завершения эпидемии в Украине.

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Коронавирус, Covid-19, Локдаун.
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