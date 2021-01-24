Из локдауна в карантин: как будем жить с 25 января

Украина в 00:00 25 января выходит из режима усиленного карантина или "локдауна".

В связи с этим в Минздраве решили напомнить о том, какие ограничения продолжат оставаться в силе.

Согласно данным в обнародованной памятке в Украине все еще будет запрещено:

проведение массовых мероприятий в учебных заведениях;

проведение праздничных и общественных мероприятий и мастер-классов;

посещать музеи, выставки и галереи, если там находится больше одного человека на 10 квадратных метров;

проведение культурных, спортивных и общественных мероприятий с участием более 20 человек;

работа кинотеатров и заведений культуры, если заполнены более 50% мест в одном зале;

работа дискотек и ночных клубов;

размещение в заведениях общепита более 4 человек за одним столом;

работа субъектов хозяйствования без обеспечения работников средствами защиты;

пересечение границы иностранцами без полиса страхования;

проведения религиозных мероприятий в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров;

работа заведений общепита с 23:00 по 7:00;

пребывание в общественном транспорте без средств защиты и на улице без документов;

самовольно покидать места самоизоляции;

посещение заведений образования группами более 20 человек и при условии, что более половины группы находится на обсервации;

проведение мер по госпитализации (с рядом исключений);

работа спортзалов и фитнес-центров;

Как сообщалось ранее, врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала три варианта завершения эпидемии в Украине.