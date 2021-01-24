Из локдауна в карантин: как будем жить с 25 января

Украина в 00:00 25 января выходит из режима усиленного карантина или "локдауна".
В связи с этим в Минздраве решили напомнить о том, какие ограничения продолжат оставаться в силе.
Согласно данным в обнародованной памятке в Украине все еще будет запрещено:
- проведение массовых мероприятий в учебных заведениях;
- проведение праздничных и общественных мероприятий и мастер-классов;
- посещать музеи, выставки и галереи, если там находится больше одного человека на 10 квадратных метров;
- проведение культурных, спортивных и общественных мероприятий с участием более 20 человек;
- работа кинотеатров и заведений культуры, если заполнены более 50% мест в одном зале;
- работа дискотек и ночных клубов;
- размещение в заведениях общепита более 4 человек за одним столом;
- работа субъектов хозяйствования без обеспечения работников средствами защиты;
- пересечение границы иностранцами без полиса страхования;
- проведения религиозных мероприятий в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров;
- работа заведений общепита с 23:00 по 7:00;
- пребывание в общественном транспорте без средств защиты и на улице без документов;
- самовольно покидать места самоизоляции;
- посещение заведений образования группами более 20 человек и при условии, что более половины группы находится на обсервации;
- проведение мер по госпитализации (с рядом исключений);
- работа спортзалов и фитнес-центров;
Как сообщалось ранее, врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала три варианта завершения эпидемии в Украине.