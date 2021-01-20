Почему статистика заболеваемости COVID-19 пошла на спад: раскрыт секрет

Резкое падение официальной статистики заболеваемости коронавирусом в Украине и снижение количества сделанных тестов не демонстрирует реальное положение дел в стране.

Такое мнение на своей страничке в Facebook высказал украинский бизнесмен - владелец сети магазинов "Медтехника", блогер Алексей Давыденко.

По его мнению, искажение информации происходит от того, что заболевший и без теста может определить ковид по общеизвестной симптоматике. Если человек не нуждается в госпитализации, он отсиживается на самоизоляции и тем самым не входит в статистику инфицированных.

Абсолютно другая ситуация происходит со случаями летального исхода. Врачи предлагают отдавать тела семьям без вскрытия патологоанатомом. Объясняя это тем, что если умерший болел коронавирусом и это обнаружится при вскрытии, семья погибшего будет вынуждена прощаться с телом в закрытом гробе. А чтоб похоронить «по-человечески», нужно договариваться с сотрудниками морга.

«Это всего лишь один из маневров, который позволяет менять статистику за счет эмоций людей. Поэтому самым объективным показателем реальной картины я считаю уровень госпитализации», - закончил Давиденко.

Ранее "Телеграф" сообщал о резком снижении заболеваемости COVID-19 в Украине.