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Почему статистика заболеваемости COVID-19 пошла на спад: раскрыт секрет

Почему статистика заболеваемости COVID-19 пошла на спад: раскрыт секрет
05:13 Сегодня Телеграф

Резкое падение официальной статистики заболеваемости коронавирусом в Украине и снижение количества сделанных тестов не демонстрирует реальное положение дел в стране.

Такое мнение на своей страничке в Facebook высказал украинский бизнесмен - владелец сети магазинов "Медтехника", блогер Алексей Давыденко. 

По его мнению, искажение информации происходит от того, что заболевший и без теста может определить ковид по общеизвестной симптоматике. Если человек не нуждается в госпитализации, он отсиживается на самоизоляции и тем самым не входит в статистику инфицированных.

Когда Украина получит вакцину от коронавируса

Абсолютно другая ситуация происходит со случаями летального исхода. Врачи предлагают отдавать тела семьям без вскрытия патологоанатомом. Объясняя это тем, что если умерший болел коронавирусом и это обнаружится при вскрытии, семья погибшего будет вынуждена прощаться с телом в закрытом гробе. А чтоб похоронить «по-человечески», нужно договариваться с сотрудниками морга. 

«Это всего лишь один из маневров, который позволяет менять статистику за счет эмоций людей. Поэтому самым объективным показателем реальной картины я считаю уровень госпитализации», - закончил Давиденко. 

Ранее "Телеграф" сообщал о резком снижении заболеваемости COVID-19 в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, заболеваемость, Covid-19.
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