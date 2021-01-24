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Инфекционист озвучила три сценария завершения эпидемии коронавируса в Украине

Инфекционист озвучила три сценария завершения эпидемии коронавируса в Украине
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Фото: youtube

У експертов имеется сразу три возможных сценария по развитию пандемии коронавируса в Украине.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" сообщила инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

По ее словам в начале нового учебного года согласно первому сценарию может усугубиться ситуация в коронавирусом.

"Первый сценарий, самый вероятный, по крайней мере на сегодняшний день, мы так думает и большинство экспертов к этому склоняется, что после первых несколько тяжелых лет, вот один год мы пережили, щас посмотрим как эти штаммы, может этот год еще тоже будет не простой, особенно с сентября-октября месяца, когда сезон подойдет. А потом этот вирус укоренится в популяцию человека, где-то сделает уступки в своей агрессивности и мы ежедневно будем болеть, в основном будут болеть группы риска.. почему вот на них нужно акцент делать.. вакцинировать надо прежде всего группы риска они погибают, они не отвечают на нашу терапию... мы их лечим, а они не отвечают... понимаете... вот их нужно в первую очередь защищать и очень быстро", - отметила врач.

Инфекционист уверена, что также возможно более агрессивное развитие вируса.

"Второй сценарий, что это вирус может еще достаточно быть агрессивным в течении лет будут возникать новые штаммы... ну такое есть опасение в том числе не дай бог если укоренится передача его, этот же вирус произошел, вы знаете его происхождение... этот вирус создан из вируса летучих мышей и индонезийских пандолинов в лаборатории...", - подчеркнула она.

В то же время, Голубовская не исключает и еще один вариант развития эпидемии. "Третий вариант, что он может как и первый "Sars" или очень ослабнуть и вообще через пять - семь лет может потихонечку сойти на нет", - считает доктор медицинских наук.

Стоит напомнить, что ранее украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, почему некоторые отделения для больных коронавирусом закрываются.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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