Бары, катки, шоппинг: как украинцы "готовились" к локдауну (фото и видео)

В пятницу, 8 января, в Украине в очередной раз ужесточили карантин. Накануне введения новых запретов, многие украинцы решили как следует "подготовиться" к локдауну.

Кадры из переполненных общественных мест обнародовали пользователи сети.

Так по свидетельствам очевидцев, 7 января в Одессе кинотеатры работали до полуночи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Хирса (@ekhirse)

Помимо того, много людей посетили каток.

Большие толпы людей наблюдались и в торговых центрах.

В Киеве наблюдалась похожая ситуация.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARINAM (@darina_darinam)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Исаенко (@isayenko_katherine)

Каток тоже пользовался успехом у киевлян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Каток (@katok_na_podole)

Крупные скопление людей наблюдались также на вокзале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Люда Любимова (@luda_lubimova72)

Кроме того, в сети появились кадры из одного из столичных баров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @omerta_mafia_club

Каток работал также и в Днепре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАЛЕНТИНА ПРОНЮШКИНА (@valentinapro1500)

И в Харькове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Литвин (@aln_litvin)

Толпы людей также наблюдались возле городской елки и просто на улицах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Харьков.057 (@kharkov.057)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Харьков, Украина (@kharkov.ua)

Как известно, на период действия "локдауна" в стране будет разрешена продажа продуктов питания, лекарств, кормов для животных и средств гигиены. А вот достать бытовую химию и ряд других товаров можно будет лишь заказав их доставку на дом.