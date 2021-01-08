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Бары, катки, шоппинг: как украинцы "готовились" к локдауну (фото и видео)

Бары, катки, шоппинг: как украинцы "готовились" к локдауну (фото и видео)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В пятницу, 8 января, в Украине в очередной раз ужесточили карантин. Накануне введения новых запретов, многие украинцы решили как следует "подготовиться" к локдауну. 

Кадры из переполненных общественных мест обнародовали пользователи сети. 

Так по свидетельствам очевидцев, 7 января в Одессе кинотеатры работали до полуночи. 

 
 
 
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Публикация от Евгений Хирса (@ekhirse)

 

Помимо того, много людей посетили каток. 

Большие толпы людей наблюдались и в торговых центрах. 

В Киеве наблюдалась похожая ситуация. 

 
 
 
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Публикация от DARINAM (@darina_darinam)

 

 
 
 
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Публикация от Екатерина Исаенко (@isayenko_katherine)

 

Каток тоже пользовался успехом у киевлян. 

 
 
 
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Публикация от Каток (@katok_na_podole)

 

Крупные скопление людей наблюдались также на вокзале. 

 
 
 
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Публикация от Люда Любимова (@luda_lubimova72)

 

Кроме того, в сети появились кадры из одного из столичных баров. 

 
 
 
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Публикация от @omerta_mafia_club

 

Каток работал также и в Днепре. 

 
 
 
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Публикация от ВАЛЕНТИНА ПРОНЮШКИНА (@valentinapro1500)

 

И в Харькове.

 
 
 
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Публикация от Алёна Литвин (@aln_litvin)

 

Толпы людей также наблюдались возле городской елки и просто на улицах. 

 
 
 
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Публикация от Новости Харьков.057 (@kharkov.057)

 

 
 
 
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Публикация от Харьков, Украина (@kharkov.ua)

 

Как известно, на период действия "локдауна" в стране будет разрешена продажа продуктов питания, лекарств, кормов для животных и средств гигиены. А вот достать бытовую химию и ряд других товаров можно будет лишь заказав их доставку на дом.

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Все по теме:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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