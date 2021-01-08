Бары, катки, шоппинг: как украинцы "готовились" к локдауну (фото и видео)

В пятницу, 8 января, в Украине в очередной раз ужесточили карантин. Накануне введения новых запретов, многие украинцы решили как следует "подготовиться" к локдауну.
Кадры из переполненных общественных мест обнародовали пользователи сети.
Так по свидетельствам очевидцев, 7 января в Одессе кинотеатры работали до полуночи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Помимо того, много людей посетили каток.
Большие толпы людей наблюдались и в торговых центрах.
В Киеве наблюдалась похожая ситуация.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Каток тоже пользовался успехом у киевлян.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Крупные скопление людей наблюдались также на вокзале.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, в сети появились кадры из одного из столичных баров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Каток работал также и в Днепре.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
И в Харькове.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Толпы людей также наблюдались возле городской елки и просто на улицах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как известно, на период действия "локдауна" в стране будет разрешена продажа продуктов питания, лекарств, кормов для животных и средств гигиены. А вот достать бытовую химию и ряд других товаров можно будет лишь заказав их доставку на дом.