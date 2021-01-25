Степанов рассказал, ждать ли нового локдауна этой весной

В Украине не планируется введение жестких карантинных ограничений весной. По этой причине и был введен локдаун с 8 по 24 января.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, выбирали даты именно с 8 по 24 января, исходя из наименьшей активности в экономике.

"Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов... целые сектора экономики", - сказал министр.

Таким образом, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас страна возвращается к режиму, который был до 8 января.

"Затем, в течение 7-10 дней мы смотрим как меняется ситуация по регионам и (планируем – ред.) перейти к адаптивному карантину", - добавил он.

Стоит напомнить, что ранее в сети рассказали как будут работать школы, садики и вузы во время карантина.