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Украинские дети после локдауна возвращаются за парты: как будут работать школы, садики и вузы с 25 января

Украинские дети после локдауна возвращаются за парты: как будут работать школы, садики и вузы с 25 января
07:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Начиная с понедельника, 25 января, Украина выходит из локдауна и возвращается к ограничениям и запретам "оранжевой" зоны. Для работы детсадов особых различий в работе не будет. А вот, ученики школ и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению, однако это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе, определенном заведении, а также от решения администрации школы или вуза.

Об этом сообщили ТСН.

Много школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов. А вот для учеников старших классов, студентов вузов предусматривают как стационарное обучение, так и дистанционное, а также смешанное. 

Перечень запретов в образовательных учреждениях Украины с 25 января 2021 года:

  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
  • Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.
  • Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Перечень основных ограничений и запретов карантина с 25 января в Украине:

перечень 

Стоит напомнить, что ранее в Минздраве решили напомнить о том, какие ограничения продолжат оставаться в силе во время карантина. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, вуз, Школа, Детсад, Локдаун.
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