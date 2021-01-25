Украинские дети после локдауна возвращаются за парты: как будут работать школы, садики и вузы с 25 января

Начиная с понедельника, 25 января, Украина выходит из локдауна и возвращается к ограничениям и запретам "оранжевой" зоны. Для работы детсадов особых различий в работе не будет. А вот, ученики школ и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению, однако это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе, определенном заведении, а также от решения администрации школы или вуза.
Об этом сообщили ТСН.
Много школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов. А вот для учеников старших классов, студентов вузов предусматривают как стационарное обучение, так и дистанционное, а также смешанное.
Перечень запретов в образовательных учреждениях Украины с 25 января 2021 года:
Перечень основных ограничений и запретов карантина с 25 января в Украине:
Стоит напомнить, что ранее в Минздраве решили напомнить о том, какие ограничения продолжат оставаться в силе во время карантина.