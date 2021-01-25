Украинские дети после локдауна возвращаются за парты: как будут работать школы, садики и вузы с 25 января

Начиная с понедельника, 25 января, Украина выходит из локдауна и возвращается к ограничениям и запретам "оранжевой" зоны. Для работы детсадов особых различий в работе не будет. А вот, ученики школ и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению, однако это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе, определенном заведении, а также от решения администрации школы или вуза.

Об этом сообщили ТСН.

Много школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов. А вот для учеников старших классов, студентов вузов предусматривают как стационарное обучение, так и дистанционное, а также смешанное.

Перечень запретов в образовательных учреждениях Украины с 25 января 2021 года:

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Перечень основных ограничений и запретов карантина с 25 января в Украине:

Стоит напомнить, что ранее в Минздраве решили напомнить о том, какие ограничения продолжат оставаться в силе во время карантина.