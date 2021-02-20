Мобильный госпиталь и блокпосты: как Прикарпатье переходит в "красную" зону карантина (фото)

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Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф

В Ивано-Франковской области усиливают меры по борьбе с распространением Covid-19. Местные власти заявили об ужесточении карантина с 22 февраля.

Было принято решение о введении особого режима въезда/выезда из отдельных населенных пунктов области. Так, в рамках борьбы с коронавирусом на въездах и выездах из населенных пунктов устанавливают карантинные посты для измерения температуры. Всего их планируют сделать 16, пять из которых круглосуточные, сообщает РБК-Украина.

блок-пост

Кроме того, с 22 по 28 февраля, заведениям общественного питания  запрещено принимать посетителей, а работать можно только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы и кинотеатры должны в настоящее время прекратить работу. Также с 22 по 28 февраля запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, информирует kurs.

Тем временем медики приступили к разворачиванию мобильного госпиталя прямо под открытым небом на территории Богородчанской центральной районной больницы.

"Госпиталь имеет возможность развернуть 120 койко-мест и согласно табелю утвержденного приказом Министерства здравоохранения, укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19", - сообщают в пресс-службе  ГСЧС.

Помимо самого госпиталя, для приема больных на коронавирурс подготовили непосредственно саму больницу в Богородчанске, а также увеличат количество койко-мест в Верховинской, Заболотовской и в Ивано-франкоском медучреждениях.

Напомним, второй день подряд в Украине количество выявленных случаев Covid-19 превышает количество выздоровевших.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Ивано-Франковск, Коронавирус, Красная зона, Covid-19.
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