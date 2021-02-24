Каждый второй - тяжелый: сводка по COVID-19 в Украине на 24 февраля

По состоянию на среду, 24 февраля, в Украине зафиксировали 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом были госпитализированы более 3 тысяч больных, что в 2,5 раза больше, чем днем ранее.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Так, за прошедшие сутки в Украине:
госпитализировано – 3 049 человек;
летальных случаев – 152;
выздоровел – 3 645 человек;
проведено тестирований за сутки - 79 538 (в том числе методом ПЦР – 34 351, методом ИФА – 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 639).
Также за последние сутки заболели 316 детей и 271 медработник.
С начала пандемии в Украине:
заболело – 1 317 694 человека;
выздоровели – 1 155 422 человека;
летальных исходов - 25 461;
проведено ПЦР-тестов – 6 772 495.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г.Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.
Как сообщалось, по состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.