Каждый второй - тяжелый: сводка по COVID-19 в Украине на 24 февраля

По состоянию на среду, 24 февраля, в Украине зафиксировали 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом были госпитализированы более 3 тысяч больных, что в 2,5 раза больше, чем днем ранее.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано – 3 049 человек;

летальных случаев – 152;

выздоровел – 3 645 человек;

проведено тестирований за сутки - 79 538 (в том числе методом ПЦР – 34 351, методом ИФА – 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 639).

Также за последние сутки заболели 316 детей и 271 медработник.

С начала пандемии в Украине:

заболело – 1 317 694 человека;

выздоровели – 1 155 422 человека;

летальных исходов - 25 461;

проведено ПЦР-тестов – 6 772 495.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г.Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Как сообщалось, по состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.