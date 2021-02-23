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Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине более 4 тыс. новых заболевших COVID-19, число смертей выросло втрое

В Украине более 4 тыс. новых заболевших COVID-19, число смертей выросло втрое
08:40 Сегодня Телеграф

По состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Скончались более полутора сотен человек, что втрое больше, чем в предыдущие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировано – 1 236 человек;
  • летальных случаев - 153;
  • выздоровел – 4 351 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 49 600 (в том числе методом ПЦР – 23 660, методом ИФА – 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 158).

Также за последние сутки заболели 252 ребенка и 219 медработников.

 С начала пандемии в Украине:

  •  заболело – 1 311 844 человека;
  • выздоровели – 1 151 777 человек;
  • летальных исходов - 25 309;
  • проведено ПЦР-тестов – 6 738 144.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Как сообщалось, Ивано-Франковская область с 22 февраля - в "красной зоне" карантина: в регионе вступил в силу ряд ограничений.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Статистика, Регионы, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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