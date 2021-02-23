В Украине более 4 тыс. новых заболевших COVID-19, число смертей выросло втрое

По состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Скончались более полутора сотен человек, что втрое больше, чем в предыдущие сутки.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Так, за прошедшие сутки в Украине:
Также за последние сутки заболели 252 ребенка и 219 медработников.
С начала пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
Как сообщалось, Ивано-Франковская область с 22 февраля - в "красной зоне" карантина: в регионе вступил в силу ряд ограничений.