В Украине более 4 тыс. новых заболевших COVID-19, число смертей выросло втрое

По состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Скончались более полутора сотен человек, что втрое больше, чем в предыдущие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано – 1 236 человек;

летальных случаев - 153;

выздоровел – 4 351 человек;

проведено тестирований за сутки - 49 600 (в том числе методом ПЦР – 23 660, методом ИФА – 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 158).

Также за последние сутки заболели 252 ребенка и 219 медработников.

С начала пандемии в Украине:

заболело – 1 311 844 человека;

выздоровели – 1 151 777 человек;

летальных исходов - 25 309;

проведено ПЦР-тестов – 6 738 144.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Как сообщалось, Ивано-Франковская область с 22 февраля - в "красной зоне" карантина: в регионе вступил в силу ряд ограничений.