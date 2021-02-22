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Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Украине за сутки - более 3200 случаев заражения Covid-19: в каких регионах заболевших больше всего
В Украине за сутки - более 3200 случаев заражения Covid-19: в каких регионах заболевших больше всего
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В Украине за сутки - более 3200 случаев заражения Covid-19: в каких регионах заболевших больше всего

В Украине за сутки - более 3200 случаев заражения Covid-19: в каких регионах заболевших больше всего
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф

По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом количество случаев госпитализации заболевших за сутки снизилось на тысячу.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировано – 1 443 человека;
  • летальных случаев - 53;
  • выздоровели - 1 353 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 205).
  • Также за последние сутки заболели 216 детей и 78 медработников.

С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 1 307 662 человека;
  • выздоровели - 1 147 426 человек;
  • летальных исходов - 25 156;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 714 484.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Как сообщалось, с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине усилились разговоры о создании "красных" зон в отдельных областях страны. Пока речь идет о пяти регионах.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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