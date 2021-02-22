В Украине за сутки - более 3200 случаев заражения Covid-19: в каких регионах заболевших больше всего

По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом количество случаев госпитализации заболевших за сутки снизилось на тысячу.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Так, за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
Как сообщалось, с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине усилились разговоры о создании "красных" зон в отдельных областях страны. Пока речь идет о пяти регионах.