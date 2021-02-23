"Большинство боится умереть, но ездит без маски в забитом транспорте": врач обратился с призывом к украинцам

В Украине вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, поскольку украинцы перестали соблюдать даже минимальные противоэпидемические мероприятия, в том числе и носить маски в общественных местах и в транспорте.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook врач-анестезиолог в Раздельнянской центральной районной больнице (Одесская обл.) Иван Черненко.

"Мы вновь видим рост заболеваемости. И причин много: курорты, местное население хорошенько колядовало, посетив каждый дом в селе, люди вновь забили на маски и минимальные противоэпидемические мероприятия. Если в декабре в электричке, или маршрутке, можно было встретить хотя бы парочку людей в масках, то сейчас все дышат полной грудью", - написал Черненко в понедельник.

К этому он также добавляет тот фактор, что большинство украинцев не собираются прививаться: "И тоже причин много: недоверие к власти, вакцине и т.д. Чаще к власти, к счастью, не наше правительство вакцину производит".

Он подчеркивает, что здоровье каждого - это персональная ответственность.

"Когда я в детстве боялся темноты, то просил включить свет, но не входил в темную комнату, приговаривая: "Темноты нет, родители ее выдумали, чтобы я лучше себя вел". У нас же большинство боится умереть, но бесстрашно ездит без маски в забитом вагоне. У нас боятся, что после вакцинации отвалится рука, но не боятся шастать по супермаркету без маски, или заболев две недели дома травками лечиться. И эта безответственность у всех, начиная с нашего полководца-министра и заканчивая простыми гражданами", - пишет врач-анестезиолог.

Он призвал украинцев пользоваться масками и вакцинироваться, когда появится такая возможность, если не ради себя, то ради своих родных, которые болезнь могут не пережить.

"Как и с масками, так и с вакцинацией, помните: вы-то переживете ковид, а вот ваши бабушки/дедушки/папы/мамы/братья/сестры, у которых есть врождённые патологии, хронические патологии, преклонный возраст, в лучшем случае перенесут ковид в средней или тяжёлой форме, в худшем умрут", - призвал Черненко.

По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщалось, Прикарпатье с 22 февраля - в "красной зоне" карантина.