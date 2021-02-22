Прикарпатье с сегодняшнего дня - в "красной зоне" карантина: какие ограничения вступают в силу

В Ивано-Франковской области с понедельника, 22 февраля, начал действовать карантин "красной зоны", введенный для улучшения эпидемической ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19.

Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, такое решение 17 февраля приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Ограничения, которые вступили в силу:

С 22 по 28 февраля заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос.

Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.

Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.

Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Что остается неизменным:

Работа транспорта;

Работа детских садиков и начальной школы (1-4 классы), по желанию родителей ребенка можно перевести на дистанционное обучение;

Работа промышленных рынков и маленьких магазинов возможна только с соблюдением карантинных требований.

"По таким правилам нам предстоит прожить следующую неделю. Как только будут какие-то изменения - сразу сообщу на этой странице и в своих соцсетях", - написал Марцинкив.

Предварительно ограничения будут действовать до конца месяца.

По состоянию на среду, 17 февраля, в области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.

В свою очередь, Ивано-Франковская областная государственная администрация сообщает, что к работе карантинных пунктов, развернутых в области по решению Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, привлекаются студенты-медики.

"Глава облгосадминистрации Андрей Бойчук встретился со студентами Ивано-Франковского национального медицинского университета, выразившими желание приобщиться к работе шестнадцати карантинных пунктов, функционирующих в области. Работники национальной полиции и департамента здравоохранения рассказали о функции, возложенных на указанные посты. Речь идет о проведении температурного скрининга и предварительном медицинском осмотре людей, которые передвигаются в транспортных средствах по территории области", - говорится в сообщении на странице ОГА в Facebook.

Как сообщалось, на заседании правительства Украины 17 февраля было принято решение продлить карантин в стране до 30 апреля и вернуть адаптивный - деление на зоны. Решение предусматривает также разделение страны на четыре эпидемиологические зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.