"Красную" зону могут ввести сразу в пяти областях Украины (список)

С ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине усилились разговоры о создании "красных" зон в отдельных областях страны. Пока речь идет о пяти регионах.

Об этом говорилось на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством министра развития общин и территорий, первого заместителя председателя Государственной комиссии ТЭБ и ЧС Алексея Чернышева, сообщает сайт закарпатской обладминистрации.

По словам министра, наибольшее количество случаев заболеваемости COVID-19 выявлено в западных и юго-западных регионах Украины - в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областях.

"Мы привыкаем к статистике, когда количество лиц, которые выздоровели, превышает количество заболевших. Однако негативная динамика заболеваемости, которую наблюдаем в отдельных областях Украины, нивелирует общие позитивные процессы",- сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, с 24 февраля начнет действовать адаптивный карантин - будет введено четыре уровня эпидемической опасности: «красная», «оранжевая», «желтая» и «зеленая» зоны.