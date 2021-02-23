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В Буковеле усиливают карантин: власти закрыли все рестораны курорта

В Буковеле усиливают карантин: власти закрыли все рестораны курорта
13:57 Сегодня Телеграф

На горнолыжном курорте "Буковель" закроют заведения общественного питания, усилят масочный режим и меры социального дистанцирования для предотвращения стремительного распространения коронавируса в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации (ОГА).

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневным суточным приростам лиц с установленным диагнозом коронавирус. Больше всего таких больных фиксируют в городе Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей", - цитирует пресс-служба главу Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Отмечается, что причиной резкого возрастания количества случаев инфицирования коронавирусом на Прикарпатье является "тесное общение, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции".

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В частности, власти региона и руководство "Буковеля" определили основные направления работы курорта во время карантина:

  • закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе;
  • создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими;
  • соблюдение жильцами отелей социальной дистанции и строгого масочного режима;
  • широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.

Как сообщалось, по состоянию на 17 февраля в Ивано-Франковской области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Прикарпатье с 22 февраля - в "красной зоне" карантина.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.

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По состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 716.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Курорт, Буковель, Коронавирус, Заведения общепита, Масочный режим, Covid-19, дистанцирование.
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