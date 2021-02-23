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В Украине появились новые карантинные зоны: в каких областях вводят самые жесткие ограничения

В Украине появились новые карантинные зоны: в каких областях вводят самые жесткие ограничения
17:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украину с 24 февраля возвращается "адаптивный карантин". Он предусматривает гибкое деление регионов страны на цветные зоны, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в конкретной области.

Во вторник, 23 февраля, в Минздраве рассказали, какие регионы попали под ограничения "красной зоны". 

Как видно в обнародованной ведомством таблице, в "красную зону" попали Ивано-Франковская и Черновицкая области. 

В "оранжевой зоне" находятся: 

  • Винницкая область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Луганская область; 
  • Тернопольская область;

Все остальные регионы Украины, включая Киев, попали в "желтую зону".

Адаптивный карантин в Украине

Напомним, адаптивный карантин предусматривает разделение регионов страны на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". 

Как сообщалось ранее, в Украину прибыла первая партия вакцин от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз средства AstraZeneca, произведенных на индийских мощностях и выпущенных под названием CoviShield.

На фоне этого главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине стартует уже 24 февраля.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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