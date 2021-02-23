Названа точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине

На фоне получения первой партии вакцины от коронавируса в Украине, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в деталях рассказал, каким образом будет проходить процесс вакцинации от COVID-19, отметив, что старт вакцины планируется на 24 февраля.

Этим он поделился во время брифинга во вторник, 23 февраля.

"После завершения входного контроля, партия вакцины будет расфасована для каждой из областей. И завтра (24 февраля, - Авт.) с самого утра 11 автомобилей отправятся в путешествия и доставят вакцину на областные склады", - рассказал он.

По словам заместителя министра здравоохранения, вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций и боксы для безопасной утилизации шприцов.

Также Ляшко назвал регионы, которые получат вакцину в тот же день (24 февраля, - Авт.):

Киев и Киевская область

Черниговская

Черкасская

Житомирская

Винницкая

По словам, главного санврача, вакцинация в Украине начнется с медработников, которые непосредственно занимаются лечением больных с коронавирусом.

"Вакцинация начинается после доставки вакцины. Вакцинацию планируем начать уже завтра (24 февраля, - Авт.)", - подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Скончались более полутора сотен человек, что втрое больше, чем в предыдущие сутки.