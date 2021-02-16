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Вторник, 16.02.2021
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Больных кладут даже в роддом: что происходит в охваченном коронавирусом Ивано-Франковске

Больных кладут даже в роддом: что происходит в охваченном коронавирусом Ивано-Франковске
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф

В Ивано-Франковске ситуация с коронавирусом становится настолько критической, что больных кладут не только в палатах отделений, но и в столовых и коридорах и даже в роддоме.

Об этом сообщает "402 канал".

Так, на базе перинатального центра снова разворачивают дополнительных 80 коек. Люди попадают в тяжелых состояниях. 89 пациентов уже сейчас находятся на кислороде. По словам медиков, кислородные станции уже работают на пределе возможного.

"Количество больных поступает от 35 в выходные дни и до 50 в обычные дни. Я считаю, что это вторая волна. Волна ожидаемая. В Европе мы это видели на несколько недель быстрее. Мы к этому готовились и это не что-то новое", - рассказал заместитель директора местной больницы Владимир Вовчук.

Кроме того, пациентов также приходится класть в коридорах, столовых и даже в кабинетах врачей.

"На сегодня Центральная городская клиническая больница практически не имеет ни одной свободной кровати. То есть все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые... все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", - заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

У Зеленского отреагировали на обострение ситуации на Ивано-Франковщине из-за коронавируса. В область выехал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В Ивано-Франковской области – один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%. За прошлые сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, больше, чем в городе Киеве", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания.

Отметим, что по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро вторника, 16 февраля, на Ивано-Франковщине  зафиксировали 621 новый случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на утро 16 февраля в Украине зафиксировали 3 143 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом за сутки выздоровели полторы сотни человек, а госпитализировали почти тысячу.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Ивано-Франковск, Коронавирус, Covid-19.
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