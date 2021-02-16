Меньше госпитализаций, но больше смертей: обстановка с коронавирусом в Украине на 16 февраля

По состоянию на утро 16 февраля в Украине зафиксировали 3 143 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом за сутки выздоровели полторы сотни человек, а госпитализировали почти тысячу.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Так, в Украине за прошедшие сутки:
В свою очередь с начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
Стоит напомнить, что ранее медицинский директор Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого и руководитель группы экспертов по инфекционным заболеваниям управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Ирина Троцкая рассказала о постковидном синдроме.