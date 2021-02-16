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Вторник, 16.02.2021
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Меньше госпитализаций, но больше смертей: обстановка с коронавирусом в Украине на 16 февраля

Меньше госпитализаций, но больше смертей: обстановка с коронавирусом в Украине на 16 февраля
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 16 февраля в Украине зафиксировали 3 143 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом за сутки выздоровели полторы сотни человек, а госпитализировали почти тысячу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, в Украине за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 915 человек;
  • летальных случаев - 150;
  • выздоровели - 6 189 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 39 401 (в том числе методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 114).

В свою очередь с начала пандемии в стране: 

  • заболело - 1 276 618 человек;
  • выздоровели - 1 122 968 человек;
  • летальных исходов - 24 542;
  • проведения ПЦР-тестов - 6 570 806.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Стоит напомнить, что ранее медицинский директор Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого и руководитель группы экспертов по инфекционным заболеваниям управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Ирина Троцкая рассказала о постковидном синдроме.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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