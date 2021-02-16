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Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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От слабости до импотенции и поражения мозга: в чем может выражаться постковидный синдром

От слабости до импотенции и поражения мозга: в чем может выражаться постковидный синдром
05:31 Сегодня Телеграф

У многих людей, переболевших коронавирусом COVID-19, постковидный синдром проявляется по-разному: может вызывать сонливость и общую слабость, а могут поражаться многие органы и системы организма.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала медицинский директор Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого и руководитель группы экспертов по инфекционным заболеваниям управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Ирина Троцкая.

По ее словам, чаще всего это общие явления по типу слабости, быстрой утомляемости, бессонницы или, наоборот, сонливости днем, снижения работоспособности.

"Бывает поражение сердечной мышцы, поражение сердечно-сосудистой системы. Случается, что на этом фоне идет активация хронической инфекции. Например, если у больного был сахарный диабет или только еще, говоря простым языком, преддиабет, просто снижение толерантности к глюкозе, то после перенесенного ковида развивается уже типичный сахарный диабет. Если у больного были незначительные поражения, допустим, нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия (собирательное название, включающее однотипные поражения головного мозга – ред.)", - говорит инфекционист.

Инфекционист рассказала, сколько длится постковидный синдром

Троцкая отмечает, что гораздо реже может быть нарушение психики: "Семейные врачи поймут, о чем я говорю, потому что иногда больным, перенесшим ковид, требуется даже консультация психиатра".

Также медик отмечает, что бывают поражения пищеварительного тракта – нередко поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей наблюдается поражение печени по типу реактивного гепатита или, может быть, даже поражение почек по типу нефропатии, пиелонефрита и т.д.

"Иногда страдает сексуальная сфера, вплоть до развития импотенции, нарушения, снижения либидо. У женщин может быть нарушение овариально-менструального цикла, ритма и длительности, у некоторых пропадают менструации, хотя они еще находятся в репродуктивном возрасте", - добавила Троцкая.

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Помимо этих, сильно ухудшающих, а то и угрожающих жизни осложнениях, также выявляются и косметические дефекты типа выпадения волос, их истончение и ломкость.

Кроме этого преимущественно у пожилых людей после коронавируса начинаются проблемы с зубами: "те начинают шататься, выпадать раньше времени".

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировали 2 332 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего же коронавирусом, по официальным данным, с начала пандемии в Украине заболели 1 273 475 человек.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": "Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Болезни, Последствия, Коронавирус, Covid-19, Ирина Троцкая.
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