Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений

В Киеве по решению Комиссии ТЭБ и ЧС сроком на 3 недели вводятся жесткие карантинные ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19, сообщил на брифинге в четверг, 18 марта, мэр столицы Виталий Кличко.

Ограничения вводятся с 00:00 20 марта до 9 апреля включительно.

Мэр Киева призвал всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены.

"Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей!", - подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", в Украине уже три дня кряду фиксируются коронавирусные рекорды смертности и заболеваемости; так, 18 марта впервые за три месяца число новых случаев превысило отметку в 15 тысяч заболевших.